Andrea Barzagli, ex difensore della Juve, intervistato da, parla del mercato bianconero e più in particolare di Rabiot ed Allegri: "Però è un gran bel segnale il rinnovo di Rabiot, un centrocampista moderno, di grande motore e grande qualità, che all’inizio in pochi avevano capito. Il rifiuto di Allegri ad andare in Arabia Saudita? Questa decisione per me fa capire quanta convinzione abbia di rimanere alla Juventus e con quali intenzioni voglia ripartire uno orgoglioso come lui".