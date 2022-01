Andrea Barzagli, a DAZN, parla poco prima di Milan-Juve.



SU LOCATELLI - "Cosa mi aspetto? Grande personalità, come ha dimostrato. Si è preso il centrocampo della Juve, è titolare fisso ed è diventato leader in mezzo al campo. Palleggio, verticalizzazioni, lo sa fare".



SU DYBALA - "Allegri spinge per tenere Dybala? Faccio fatica a vedere una Juve senza Dybala. Se si apre un ciclo con un giocatore come lui, ti rinnovi più facilmente".



SU VLAHOVIC - "C'è da vedere, sarebbe un grande acquisto. C'è da capire la Fiorentina cosa vuol fare...".