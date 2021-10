Andreaha voluto esaltare così Max Allegri nel post partita della sfida contro la Roma. E il tecnico, in merito alle prestazioni di Kean, Bernardeschi e De Scigli, gli ha subito risposto con un sorriso ricco di emozione: "La fiducia che gli do? Ringrazio Andrea (Barzagli) per le belle parole. Dev'essere così, le qualità di questi ragazzi ci sono e quando vanno in campo devono essere sereni e tranquilli, non è che da un giorno all'altro diventano più o meno bravi".