Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore della Juve, Andrea Barzagli, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quella che è la stagione dell'Inter.'I nerazzurri stanno attraversando un grande momento, fanno grandi numeri in Italia e hanno grande fiducia dall’anno scorso. Trova un Atletico diverso da quello che conoscevamo, ora concede di più ma ha qualità, prova a giocare. Morata e Griezmann sono una gran coppia, l’eventuale assenza di Alvaro peserà. Il Metropolitano è ambiente caldo, ma lo sarà pure San Si ro: per me, Inter favorita'.