In un'intervista al sito ufficiale Juventus l'ex difensore bianconero Andrea QUI l'integrale) ha parlato di Leonardo. Le sue parole:"Proprio in questi giorni, inoltre, uno dei miei compagni d’avventura di quegli anni ha tagliato un traguardo incredibile. Leo è stato con me e Giorgio, ma anche con Gigi in porta, l’anima di quel pacchetto di difesa a tratti insuperabile. Il tutto nacque da un esperimento di Antonio Conte, per un motivo molto semplice: non riusciva a togliere nessuno dei tre! Giocavamo a quattro in quel periodo, e quindi uno di noi doveva stare fuori, anche se qualche volta provammo Chiello come terzino, ma non era il suo ruolo. Per caso, in una partita con il Napoli, ci mettemmo “a specchio” con loro, con un 3-5-2 che esaltò le nostre caratteristiche. E la cosa curiosa è che noi eravamo giocatori più da difesa a quattro, ma si creò un’alchimia unica. Piede destro io, piede sinistro Giorgio, difensore regista Leo, che era anche il giocatore più di “lettura”, mentre noi due eravamo più marcatori. Insomma, una ricetta perfetta, resa ancora più perfetta dal portiere che ci copriva le spalle. Talmente perfetta che fra di noi, in campo, quasi non ci parlavamo. Si parlava solo in spogliatoio, oppure in momenti estremi della partita, altrimenti non c’era bisogno di dirsi “stai attento”: ognuno di noi sapeva che gli altri avrebbero fatto la cosa giusta. Voglio però tornare al traguardo che ha raggiunto Bonucci, che era atteso in quel club proprio da Chiellini e Buffon: io sono approdato al calcio che conta relativamente “tardi”, ma posso dire che quando arrivi a fare dei numeri come quello che ha appena centrato Leo, significa che non sei stato solo un grande campione a livello tecnico, ma con la tua personalità, con la tua professionalità, hai scritto la storia. Arrivare a scrivere la storia di un Club come la Juve significa essere grandi uomini, non solo grandi calciatori: stare qui non è la stessa cosa che stare in altri club, hai milioni di tifosi nel mondo, tutti parlano di te, non ti puoi permettere fragilità o timori".