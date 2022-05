Intervenuto a margine dei festeggiamenti per il 20° anniversario della Fondazione Nicolò Galli, Andrea Barzagli ha parlato anche di Juventus. Una risposta telegrafica, ma che lascia intendere quale sia il pensiero dell'ex difensore bianconero sul futuro della sua ex squadra: "Da cosa ripartirà la Juve? Da Allegri e da qualche certezza in più", ha detto Barzagli.