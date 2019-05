Dopo l'ultimo saluto dell'Allianz Stadium da calciatore della Juventus, è partita la festa, per i bianconeri e per Andrea Barzagli. Celebrato sul campo l'ottavo scudetto consecutivo, il difensore e tutti i compagni hanno fatto le ore piccole nella notte di Torino, alle Ogr di Torino, locale dove spesso si ritrovano i giocatori della Juventus. La moglie di Barzagli, Maddalena, ha organizzato per lui una serata davvero speciale, in una festa ovviamente blindata e riservata esclusivamente ai pochi invitati. Oggi meritata giornata di riposo, per Barzagli e per la Juventus, in vista dell'ultima partita della stagione, contro la Sampdoria. Lo racconta Gazzetta.it.