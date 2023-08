Da definire le situazioni in Nazionale. Come racconta Gazzetta, è da capire la posizione di Andrea(che avrebbe curato la fase difensiva) e del tattico Antonio. E poi da individuare il team manager: era Lele Oriali, potrebbe diventarlo Gigi Buffon in aggiunta al ruolo di capodelegazione.Andrà deciso tutto entro il primo settembre, quandodiventerà ufficialmente c.t. azzurro. Lunedì 4 a Coverciano il primo allenamento della nuova Italia. Nei giorni precedenti la conferenza di presentazione del c.t.: potrebbe essere a Roma o al Centro Tecnico, tutto ancora da capire.