Andrea, a DAZN, parla così prima di Roma-Juve."Un pareggio potrebbe scontentare tutte e due, non sarebbe molto utile. Squadre ben organizzate, con due volponi come allenatori. Vediamo le mosse e contromosse che utilizzeranno""Cos'ha in testa Mourinho? Ci possono essere due modi: non l'immagino attaccante, come faceva a Palermo. O mette Pellegrini e Dybala sui due centrali, in partenza, in fase di difesa per lasciare libero Bremer e tappare Locatelli, con Danilo e Alex Sandro. Oppure alza anche Wijnaldum: non so i numeri, per me non gioca Dybala centrale. Magari in fase di possesso può accentrarsi Pellegrini"."Di Maria numero uno, Dybala numero due del campionato a livello tecnico. Più bravo perché? Ha sempre fatto la differenza nelle partite importanti, dote dei grandi campioni. Più bravo anche nel fare assist e nel lanciare il compagno".- "Il non rinnovo? Scelta giusta per tutte e due, non ci si pensa più. La Roma è stata la scelta idonea, importante, l'hanno fatto sentire la star sin da subito. Senza di lui in campo si vede che manchi qualcosa alla Roma. Sta facendo un'ottima stagione, può fare di più in termini di leadership, è carente su questa parte".