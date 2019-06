. Una notizia attesa, ma non per questo meno dolorosa per i tifosi della Juventus, di cui ha vestito la maglia tra il 1991 e il 2004, prima di guidare da allenatore la prima riscossa bianconera del dopo Calciopoli, conquistando i primi tre degli otto scudetti consecutivi vinti dal 2011 a oggi. E le brutte notizie per la Vecchia Signora potrebbero non essere finite qui.Conte, insieme all'altro grande ex bianconero Beppe Marotta, medita unnel prossimo mercato estivo. Per rinforzare la rosa a sua disposizione, uno tra i primi obiettivi è PauloL'affare sembra soddisfare anche Fabio Paratici, che potrebbe presto approvare il doppio trasferimento. Resta da valutare, poi,, ritiratosi dal calcio giocato al termine della stagione. Come vi abbiamo raccontato su ilBiancoNero.com , l'idea iniziale era quella di fare da assistente a Massimiliano Allegri a Torino, ma, dopo il suo addio alla Juventus,, per inserirlo nel proprio team e portarlo così in nerazzurro già in estate.E non è tutto. La contemporanea presenza di Marotta e di Conte all'Inter favorisce l'accostamento dei nerazzurri a tanti dei grandi obiettivi dei bianconeri sul mercato. In particolare, l'attenzione è volta a Federico, gioiello della Fiorentina, che lo valuta 70 milioni di euro. Per quanto il talento classe '97 sembri gradire maggiormente la destinazione bianconera, i nerazzurri potrebbero giocare d'anticipo per fare un primo grande "regalo" al proprio nuovo tecnico. Non mancano, poi, le suggestioni in comune alle due squadre. In particolare a centrocampo: dai giovani Nicolòe Sandroai più affermati Sergeje Tanguy. L'estate di mercato di Juventus e Inter, insomma, si prospetta incandescente.