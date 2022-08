Andrea, a DAZN, parla così del mercato della Juventus."La Juve ha perso giocatori importanti. Molto importanti. Ha perso il capitano e ha fatto acquisti giusti, perché Di Maria è un giocatore straordinario e ci farà vedere cose bellissime. E' stata sfortunata per l'infortunio di Pogba: dopo una stagione come lo scorso anno, ripartire con Di Maria e Pogba, che ti fanno dimenticare gli addii, poteva aiutare.Perderlo subito, anche per la squadra, ti ha tolto certezze. Paul ha qualità e personalità per fare tutto, e mancava alla Juve. In questo mese potrà mancare".