Nell'ampia intervista concessa al canale Twitch della Juve, l'ex difensore Andrea Barzagli ha parlato anche di Alex Del Piero e della festa per i 100 anni degli Agnelli.'Queste entrate qui ti fanno venire in mente gli ingressi di quando vincevamo i campionati allo Stadium. Solitamente non ti capita mai di essere chiamato singolarmente ed essere acclamato. Quello sicuramente mi ha fatto ricordare i bei momenti vissuti alla Juve. Quando hanno chiamato Davids andava in diagonale perché con gli occhiali non sembrava vedere bene. Anche quando sono entrati Lippi e Del Piero, soprattutto, senza nulla togliere a Zidane ma lui incarna la Juve'.