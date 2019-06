Il difensore della Juventus Andrea Barzagli ha parlato a Juventus TV ripercorrendo le tappe più importanti della sua carriera: "C'era quando sono arrivato a gennaio. E' stato uno degli allenatori più influenti della mia carriera, perché mi ha fatto debuttare in Serie A, mi ha fatto fare un campionato intero e ha dato il consenso per prendermi. Ed è una bravissima persona ed è stato uno di quelli che ha dato il via a una difesa a zona, alta e aggressiva". QUI L'INTERVISTA COMPLETA