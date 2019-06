Andrea Barzagli, in un'intervista a JTV, ha raccontato la differenza tra Allegri e Conte: "Lo spogliatoio la nostra forza. Allenamento? Se non sei a un certo livello, non puoi mai esserlo in partita. Chiaramente non ti avvicini mai, ma devi spingere. Con Conte abbiamo lavorato molto a livello fisico, mentre con Allegri c'era più palla. E più divertimento. Secondo me ci vuole grande rispetto, poi ognuno ha le sue idee da allenatore. Anche io però se posso fare lo scemo in campo lo faccio. Anche perché ho sofferto una vita da difensore. Non hai mai una gioia, conta chi ha fatto gol, non ti diverti mai, nelle partitine se si poteva mi buttavo in avanti a fare le stupidate".