L'ex difensore della Juve Andrea Barzagli si è soffermato anche sul suo rapporto con Antonio Conte nell'intervista concessa al canale Twitch dei bianconeri.'Mi è venuto da chiamarlo mister, poi Antonio. C'è quel rapporto di prima e a me viene spontaneo chiamarlo mister. Io sono sempre stato uno attento a dare il peso alle persone che ho davanti, anche per l'incarico che hanno. Molti allenatori del passato li chiamo ancora mister, così come se vedessi Agnelli lo chiamerei Pres'.