A margine dell'evento "Il calcio tra storia, narrazione e formazione", Andrea Barzagli ha parlato così della Juve: "Chiellini? L'effetto me lo ha fatto l'ultima partita allo Juventus Stadium. Smette un grande difensore, un grande uomo, forse si parla solo di calcio ma parlando di Università è uno dei pochi laureati". Su Vlahovic: "Ha fatto vedere di essere un grande bomber, con un girone d'andata importante e confermandosi anche nella Juventus, però ci sono comunque differenze tra le due realtà e si è dovuto adattare. Certo, per la Fiorentina è stata una perdita ma ha chiuso molto bene. De Ligt? Sul mercato non so niente, lo gestiranno loro".