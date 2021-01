Andrea Barzagli, a Italia Oggi, ha parlato della Juventus e dei suoi ricordi.



DIFENSORE - "Sono sempre stato un ottimo difensore, non certo un fenomeno. Non avevo tutte le caratteristiche per giocare a determinati livelli, ma sono arrivato alla Juve al momento giusto. Ho trovato una società che mi ha dato una mentalità vincente, che non avevo. Ho avuto compagni che mi hanno spinto a migliorare, persone che m’hanno aiutato. Poi, certo, alla fine sta a te, al tuo impegno, alle tue capacità, come in ogni ambito lavorativo”.



CHIELLINI - “Giorgio, oltre a essere un grande calciatore, è una persona di grande intelligenza e spessore. Con lui puoi parlare di tutto. Va preso come esempio”.