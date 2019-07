No alla Juve. Almeno per ora."Ho bisogno di ricaricare le pile". Questa in sotanza la motivazione data da Barzagli che seguirà il corso di allenatore a Coverciano ma che per ora preferisce staccare la spina col campo, dopo una carriera piena di successi. Una chisura, tuttavia, solo temporanea. Resta l'idea della Juve e dell'ex numero 15 ma ancora è semplicemente troppo presto per continuare la strada assieme.Chissà che il suo percorso non segua lo stesso di Daniele Tognaccini, 20 anni al Milan e fondatore di "Milan Lab". Poprio un anno fa Tognaccini diceva addio al Milan ricevendo la proposta di Sarri di seguirlo a Londra, al Chelsea. Tognaccini - allora - declinò come Barzagli oggi. Anche il motivo era lo stesso: rifiatare dopo anni intensi. Ora però è pronto a lavorare finalmente con il tecnico toscano, lo farà in stretto contatto con Andrea Pertusio (preparatore atletico) e Luca Stefanini ​(responsabile dell'area medica). Sarri e Tognaccini si conoscono da sempre, vivendo a pochi chilometri di distanza in Toscana, ma per la prima volta lavorano nello stesso club.Oltre al vice Giovanni Martusciello, l'altro collaboratore tecnico della Juventus sarà Loris Beoni, ex allenatore del Napoli Primavera. Anche lui conosce Sarri da una vita, ha allenato la squadra Berretti della Sangiovannese quando il tecnico toscano era in sella alla prima squadra ma la loro conoscenza inizia addirittura nel calcio dilettantistico dove Beoni ha allenato Sarri per un anno, alla fine della sua carriera da calciatore. La nuova Juve riparte anche da loro, senza Barzagli ma con due new entry.@lorebetto