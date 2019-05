Your browser does not support iframes.

La carriera di Andrea Barzagli è finita. Quindici trofei in bianconero, uno scudetto con il Wolfsburg ed una Coppa del Mondo sono il bottino del difensore bianconero che in serata ha salutato tutti i tifosi con un post su Instagram. "Grazie a tutti", ha scritto il numero 15 sui social dopo la sconfitta contro la Samp in cui lui non è entrato in campo. La sua ultima partita con la maglia della Juve resta quella giocata la scorsa settimana in casa contro l'Atalanta. Ora per lui e per la moglie Maddalena Nullo inizia una nuova vita. Solo una cosa non cambia: loro due, sempre insieme.



