Andrea Barzagli ha rilasciato un'intervista a Tuttosport: "Rispetto all'anno scorso ci sono tante squadre che possono lottare per lo scudetto rispetto al Napoli, che nella passata stagione ha subito fatto capire come sarebbe andata a finire. Sarà una corsa lunga e mi auguro equilibrata, Inter e Milan stanno rispondendo ma dietro ci sono anche Juve e Napoli: credo sarà una bella sfida"."Credo lo faccia per togliere un po' di pressione alla squadra, ma penso che dentro la Juve si approccia sempre per vincere: sulla carta partono dietro a Napoli, Inter e Milan ma non avere le Coppe ti può dare dei vantaggi anche se nel momento delle soste hai comunque una svuotata di nazionali. Durante la stagione non essere in Europa ti dà più tempo per preparare meglio le partite di campionato: è giusto dire obiettivo Champions ma chi lo sa, se la Juve resta attaccata se la potrà giocare alla fine, ma penso non parta favorita"."No, non l'ho sentito. Penso lo sentirò più avanti, ora non credo sia il momento giusto. Il mio è un gran dispiacere perché conosco Paul e so che ragazzo è, mi dispiace di quello che è successo, per lui che in questi ultimi anni ha avuto di tutto di più. Per un ragazzo ancora giovane è veramente difficile questa è una mazzata. Gli auguro il meglio, mi spiace che non abbiamo rivisto il Pogba che ci aveva fatto innamorare. Devo dire che è una situazione da monitorare per la famiglia, per chi gli è vicino, a volte si dà per scontato ma la parte mentale è un aspetto importante perché il calcio non è più come prima hai tantissime cose che ti possono mettere pensieri e alla fine sono ragazzi. E penso che a lui ne siano capitate molte, credo gli dovranno stare vicini, ha sempre avuto il sorriso stampato mi auguro che possa superare questo momento".A settembre ho preso il patentino da allenatore, per adesso ho in mente due tre cose ma devo capire bene cosa fare. Devo iniziare se inizierò piano piano e nel modo giusto, dipenderà dalle occasioni se mi verranno date di conseguenza ci ragionerò".