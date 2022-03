L'ex difensore della Juve Andrea Barzagli ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere dello Sport. Eccone alcuni estratti.



DERBY D'ITALIA - "Partita decisiva più per l’Inter che per la Juventus. Gli uomini di Allegri sono partiti male, ma da dicembre in poi sono risaliti e ora sono sulla strada giusta. Un successo contro i campioni in carica potrebbe alimentare il loro sogno di rincorsa, ma avrebbero comunque davanti il Milan e il Napoli. Per l’Inter sarà una gara ancora più determinante: un risultato negativo acuirebbe la crisi attuale, mentre un’affermazione la rilancerebbe alla grande".



FAVORITA - "La Juventus ha più certezze perché, eliminazione dalla Champions a parte, in Serie A è reduce da sedici risultati utili. L’Inter da febbraio ha offerto prestazioni altalenanti e deve ritrovare la bellezza del gioco e la fluidità che le avevano permesso di raggiungere il primo posto in classifica".



GLI ALLENATORI - "Allegri è più pragmatico, Inzaghi più votato al gioco. Chi prevarrà però non lo so".



VLAHOVIC VS. LAUTARO - "Sono due attaccanti diversi, ma molto bravi. Credo che saranno decisive le difese, chiamate a contenerli, anche se in una sfida così equilibrata spesso a determinare il risultato è un episodio".



VERSO LO SCUDETTO - "C’è sempre una prima volta per tutto (Pioli, Spalletti e Inzaghi non l'hanno mai vinto, ndr.) e comunque Spalletti il campionato in Russia lo ha portato a casa. È innegabile che Allegri sia quello con più titoli in bacheca, ma è anche quello che parte più indietro in classifica. Non può fare più di 83 punti e quindi decideranno le altre se lo scudetto lo vincerà la Juve o no".



POST RONALDO - "Essendo andato via a fine agosto, un po’ di squilibrio c’è stato perché Cristiano è uno che ti dà tanto, non solo a livello di gol. Allegri inoltre non ha ritrovato la stessa mentalità di quando era andato via e ha dovuto ricostruirla. Grazie agli investimenti di gennaio su Vlahovic e Zakaria, la Juve è diversa da quella della scorsa estate".