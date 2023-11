Andrea, a DAZN, parla così poco prima di Fiorentina-Juventus."Vlahovic? Partita particolare per lui, a Firenze. Poi Kean sta bene, si vede che sta bene. Ci mette tanto del suo. Ora 'fa'. La Fiorentina rischia anche l'1 contro 1. Se Chiesa si trova buone posizione anche per andare in contropiede... Le squadre giocano in due modi diversi. La Juve deve stare attenta al gioco della Fiorentina, la Fiorentina alle ripartenze dei bianconeri. Sarà una bella sfida. Juve diversa? Ho visto qualcosa di diverso a inizio anno. Ma quest'anno credono tutti all'idea di Allegri. E' questo. Prepara le sue squadre soprattutto per non prendere gol. Si vince con la miglior difesa. Ma serve che quelli davanti entrino nella tua mentalità. C'è da soffrire. Ho un'occasione, sì, ma devo soffrire. Qualcuno forse l'anno scorso non era aperto, c'era chi voleva giocare più all'attacco...".