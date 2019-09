di Mattia Pintus

Quattro mesi fa, Andrea Barzagli riceveva l'abbraccio del pubblico dello Stadium nel giorno più lungo della sua carriera: l'ultimo. La gara contro l'Atalanta che ha messo fine alla sua esperienza da calciatore è però un ricordo già lontano nel tempo. Ah, il tempo, lo stesso che aveva chiesto alla Juventus prima di accettare il posto da tecnico nello staff di Sarri, lo stesso che, oggi, non sembra essere mai passato. La Continassa, casa sua per più di otto anni, ha chiamato insistentemente e come un marinaio qualsiasi con le sirene, Barzagli non ha saputo resistere alla noia della "disoccupazione".



OGGI È IL GIORNO - Ieri è arrivata quindi l'ufficialità, ma oggi sarà il primo giorno effettivo di lavoro. Il primo in cui a Barzagli, tanti dei suoi ex comapagni, dovranno dare del "lei" ed eseguire i suoi ordini, non più i consigli. Eppure, per quanto sarà difficile creare questa distanza emotiva, non sono pochi i vantaggi che Sarri otterrà da questo nuovo inserimento. Piccola incursione dal mondo NBA: ogni estate, LeBron James passa parte del suo tempo con ​Hakeem Abdul Olajuwon, storico pivot degli Houston Rockets che proprio in Texas ha portato due titoli consecutivi tra il '95 ed il '95. Un campione, insomma, che presta la sua esperienza a LeBron (ma anche a Durant e prima a Bryant) per perfezionare individualmente i movimenti in post basso, la sua specialità, in intense sessioni di allenamento. ANCHE TIM DUNCAN - Oltreoceano, quindi, è tradizione che il saggio ex torni sul parquet come precettore per i più giovani. Ma se ​Olajuwon agisce da esterno, Tim Duncan dalla prossima stagione sarà a pieno ritmo nello staff di Gregg Popovich, il suo ex allenatore ai San Antonio Spurs quando giocava ed ora il suo chief sempre i neroargento. Insomma, se eri forte in campo, se hai messo in cantiere una carriera ventennale ricca di successi, se sei stato una bandiera del club, perché sprecare questa conoscenza in una spiaggia delle Bahamas? Così, anche Barzagli avrà la possibilità di lavorare a stretto contatto con Bonucci e Chiellini, certo, ma anche con De Ligt e Demiral. Ecco, in attesa ancora di vederlo all'opera, possiamo essere quasi certi che Sarri chiederà ad Andrea di correggere la posizione del piede, piuttosto che il tempismo nell'anticipo, ad ognuno dei suoi centrali. Un tecnico, nel senso più politico del temine.