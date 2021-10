Andrea, a DAZN, ha commentato l'addio dialla Juventus in direzione Milan: "E' stato un momento difficile. Io gli ho detto quello che pensavo: non era una buona scelta, ma l'ho visto convinto. Dopo che si è trasferito ho pensato che avevamo un problema all'interno della squadra. Bonucci ti fa 50 partite l'anno, è sempre preciso, sarebbe stato un problema. Lo è stato. Per fortuna poi è tornato".