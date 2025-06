Getty Images

Barzagli ad AS: 'Juventus favorita al Mondiale per Club? Speriamo'

42 minuti fa



Andrea Barzagli ha concesso un'intervista ad AS. Le sue parole:



MONDIALE PER CLUB AVRA’ SUCCESSO – "Complesso dirlo. Si tratta di un’esperienza nuova, con molta tensione, e a fine stagione. Non sappiamo come saranno i giocatori, quindi penso che sia tutto aperto. Vedremo cosa succederà. Le favorite? Real Madrid, Bayern, speriamo Juventus…".



RICOSTRUZIONE JUVE – "Sì, stiamo attraversando un nuovo processo di miglioramento. Questo è fondamentale".



CRISI ITALIA – "È un momento difficile, è così che vanno le cose. Speriamo di riuscire a strutturare bene le nostre prossime mosse e tornare dove siamo sempre stati".