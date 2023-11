Andreaha parlato ai microfoni di Dazn dopo la gara tra la Juventus e la Fiorentina. Questo il suo commento sulla gara:"Ad Allegri piace vincere così, lui interpreta il calcio in questo modo, gli piace essere pratico. Non penso sarebbe cambiato molto senza il gol. La Fiorentina ha giocato molto bene, ma le è mancato lo spunto. La Juventus è lì, sono tutti con lo stesso obiettivo di difendere e non concedere niente, dietro ha fatto una prova difensiva strepitosa. A livello offensivo non le piace giocare molto, ma piaccia o non piaccia il risultato questo è".