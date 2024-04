Andrea, ha parlato così a DAZN in vista della finale di Coppa Italia.- "Non so se la dirigenza possa valutare un allenatore nuovo o riconfermare Allegri in base a una Coppa Italia. Non lo so. Anche perché è una dirigenza - parliamo di Giuntoli, ok? - che è subentrata e ha trovato già un allenatore. Non ha fatto il mercato che voleva, si sta preparando quest'anno. Non so cos'abbia in testa per il futuro, ma lo sta valutando da inizio anno. Non credo che cambi, ma un trofeo alla Juventus è sempre importante. La finale di Coppa Italia vinta da Pirlo, era una Juventus a fine ciclo, ma aveva ancora giocatori che nella finale secca erano preparati. Quest'anno la trovo molto aperta. L'Atalanta è maturata, la Juventus ha una squadra che può vincere, ma non ha mai dimostrato questa forza".