Il numero 15 della Juventus ha parlato in occasione della consegna della Coppa Scudetto al J-Museum, avvenuta in compagnia di Chiellini (leggi qui) . A JTv ha detto: "E' bellissimo perché è l'ultimo mio e l'ottavo. Quindi siamo io e Giorgio arrivati a 8 consecutivi, auguro a lui di proseguire e anche alla Juve questa striscia. Abbiamo fatto qualcosa di incredibile e irripetibile.Se ripenso all'ultima partita? Sì, ma penso sia stata una giornata che meglio non potevo immaginare. E' stato tutto bellissimo, da quando mi sono svegliato. Ho un bellissimo ricordo".