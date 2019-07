Il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, ​è intervenuto ai microfoni di RMC per chiarire anche la posizione del Barcellona in merito del possibile ritorno di Neymar. Il giocatore, accostato anche alla Juventus, ha palesato la volontà di cambiare aria, ma il presidente blaugrana ha risposto con un certo distacco ad un possibile ricongiungimento con il brasiliano sulla Rambla: "È un giocatore del Psg e noi rispettiamo il club di Parigi. Sui giornali ne ho lette di ogni tipo, per quanto riguarda Neymar, ma la situazione resta questa, senza null'altro da aggiungere".