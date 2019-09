Jordi Bartomeu, presidente del Barcellona, ha fatto chiarezza sulla torbida estate che ha coinvolto i blaugrana e Neymar. Concessosi al quotidiano spagnolo As, il numero uno del club catalano ha parlato del passato e del futuro della trattativa per riportare sulla Rambla il talento del Psg: un'affare che, però, non tocca da vicino solo il Barça, ma anche la Juventus. Come riportato dalla BBC nei giorni scorsi, infatti, Paratici ha avanzato la sua offerta da 100 milioni più Dybala per strappare un colpo che avrebbe avuto dell'incredibile. Ora, con Neymar ancora prigioniero tra i ferri della Tour Eiffel, ogni discorso è stato solamente rimandato.



QUANDO? - Bartomeu è stato categorico: "Neymar a gennaio? No" ha detto lapidariamente il presidente. Due lettere che rimbombano nella testa di mezza Europa, ma anche in quella della dirigenza bianconera. Se nel mercato invernale sembra ormai tramontata ogni ipotesi di partenza, tutto sembra riaprirsi per l'estate: no, nessuna fretta, essendo appena finita questa, ma quando si parla di certi nomi, non si può che non viaggiare nel futuro. "Almeno tre squadre erano su Neymar, non solo il Madrid" ha ammesso Bartomeu, scartando però l'ipotesi di fare nomi. Così, andando per esclusione, appare evidente come la Juventus fosse una di quelle. "A gennaio e febbraio ne riparleremo con lo staff" azzarda ancora il numero uno catalano. Tutto è riaperto, tra meno di dodici mesi. RONALDO OUT? - Quindi, la Juventus ha tempo per capire, prima ancora di decidere. Capire innanzitutto cosa ne sarà di Cristiano Ronaldo, sul quale - come filtrato in estate - pende il dubbio della permanenza per la terza stagione in bianconero. Ciò darebbe a Paratici il tempo di valutare che tipo di investimento fare per O'Ney: potrebbe essere un affare necessario - in sostituzione di CR7 - oppure una semplice ciliegina - molto glassata - da aggiungere alla torta juventina. Insomma, i prossimi mesi saranno fondamentali per capire con che veemenza possa affondare la Juventus, con la consapevolezza che il Barcellona non molla la presa.