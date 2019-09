Il presidente del Barcellona, Jordi Bartomeu, ha parlato di Neymar, ma non solo, in un'intervista-verità per AS sul mercato blaugrana. Oltre al brasiliano, infatti, Bartomeu ha parlato anche di Matthijs de Ligt, promesso in Catalogna prima del sorpasso della Juventus: "De Ligt? Era un obiettivo vero, sì, ma alla fine ha deciso di non venire". Parole che, viste dalla sponda bianconera, fanno capire come la scelta dell'olandese sia stata mirata.