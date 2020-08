Dopo il divorzio con Quique Setien e Eric Abidal, il presidente del Barcellona Bartomeu ha parlato ampiamento al canale tematico del club soffermandosi anche dell’ex centrocampista Arthur, prossima a vestire la maglia della Juventus: "Arthur? Non vorrei concentrarmi su di lui perché fa già parte di un altro club. Non si è comportato bene a non tornare dalle vacanze. Può essere criticato, c'è un procedimento aperto. I giocatori sono responsabili delle loro azioni".