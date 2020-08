Ultimamente si è parlato molto della suggestione di Leo Messi all'Inter, un affare clamoroso che ricorderebbe da vicino l'arrivo di Ronaldo dal Real Madrid due anni fa. Ma ieri il presidente del Barcellona Josep Bartomeu ha voluto ribadire che si tratta di una prospettiva impossibile: "Leo vuole concludere la sua carriera al Barcellona, l'ha già detto tante volte. Ho parlato con Koeman (nuovo allenatore del Barça, subentrato a Setien, ndr) e mi ha detto che Messi sarà un pilastro del suo progetto. Ha un contratto fino al 2021, lo sappiamo tutti; parlo spesso con lui e con suo padre e sono a conoscenza che c'è un progetto, che arriverà un nuovo allenatore che conta su di lui. Leo è molto deluso e frustrato come lo siamo tutti quanti, ma dobbiamo guardare avanti. Non siamo alla fine di un ciclo, perché questo vorrebbe dire l'addio di Messi e Leo non se ne andrà. Messi continuerà con noi e sta creando un'era, l'era Messi, dentro la quale si muovono altri giocatori".