Consigli dall'America. L'allenatore argentino dei Los Angeles Galaxy Guillermo Barros Schelotto, in un'intervista a Tuttosport ha suggerito alla Juve l'attaccante ideale per il futuro: "Sarebbe meglio prendere Icardi, Haaland o Gabriel Jesus come partner di Cristiano Ronaldo in attacco? A parte Higuain, che per me resta fortissimo, l'ideale sarebbe Lautaro Martinez dell'Inter. Dybala è un 10 straordinario, con tecnica sopraffina". Il grande sogno dell'allenatore dei Galaxy sarebbe quello di portare in MLS Gonzalo Higuain sul quale c'è anche il River Plate, la Juve sta cercando una sistemazione al Pipita proprio per fare spazio a un nuovo top player.