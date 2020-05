Laura Barriales ha le idee piuttosto chiare. La bellissima tifosa, modella ed ex madrina della Juve ha parlato a Sportmediaset, attaccando Ronaldo e parlando anche del mercato bianconero.



"Una volta a settimana mi alleno con i miei follower - ha detto la Barriales - sono felice di poter trasmettere qualcosa. Mi piace il mio fisico ma sono troppo magra, mangio di tutto se no crollo".



TIFOSA - "Sempre del Real Madrid e della Juve. Già quando ero piccola mi piaceva per Zidane, che era il mio preferito".



RONALDO - "Tra lui, Del Piero e Ronaldo? Del Piero, scelgo lui. Per la Juve Cristiano Ronaldo non va bene, non c'è bisogno di lui, è una primadonna, che al Real andava bene perché sono tanti così. Nella Juve non l'ho mai visto così bene... Se andasse via? Da tifosa no. Perché so che abbiamo Dybala, che non ha gli stessi premi e il nome, ma non ha nulla da invidiargli".



MERCATO - "Sogno Mbappé. Mi piace. Credo che lui possa essere l'erede di Ronaldo".