Barrenechea verso il Benfica: a quanto lo aveva venduto la Juventus e la percentuale di futura rivendita

2024 Getty Images

A quanto la Juventus aveva venduto Barrenechea e la percentuale di futura rivendita

Nonostante la giovane età, Enzo Barrenechea di esperienze ne ha già fatte molte e ha cambiato diverse squadre. In Europa ha indossato la maglia della Juventus, del Frosinone e del Valencia (oltre al trasferimento all'Aston Villa con cui però non è mai sceso in campo). Ora il centrocampista argentino può allungare questa lista e aggiungere il Benfica, che è pronto ad acquistarlo.Il Benfica è in trattativa avanzata per ingaggiare Barrenechea a titolo definitivo dall'Aston Villa, come riportato da Record. Il club portoghese avrebbe offerto 15 milioni di euro per acquistare l'argentino classe 2001. Un investimento quindi comunque non di poco conto per il Benfica e che supera la cifra per cui solamente un anno fa l'Aston Villa lo aveva preso dalla Juventus.

Barrenechea infatti ha lasciato la Juventus nell'estate 2024 per 8 milioni di euro più bonus fino ad un massimo di 11. Inoltre, il club bianconero si era garantito il 10% sulla futura rivendita e quindi potrà avere un ricavo dalla cessione dell'argentino al Benfica.