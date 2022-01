Dopo quasi 8 mesi, uno dei più grandi talenti del settore giovanile bianconero è tornato in campo, per allenarsi in gruppo. Si tratta di Enzo Barrenechea, centrocampista centrale, reduce da un infortunio al crociato. Questo il suo messaggio, su Instagram:"Quanto ho aspettato questo momento... Giornata indimenticabile. Dopo quasi 8 mesi sono molto felice di essere tornato con la squadra, ora con tutto".