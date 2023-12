Enzoha parlato a La Gazzetta dello Sport ( QUI l'integrale). Queste le sue parole su Mathias"Matias è più di un amico, è un fratello. Anche lui è in prestito per un anno. Sta andando alla grande e, come gli dico sempre, mi auguro possa fare le scelte migliori per il suo futuro: se deve andarsense se ne andrà, altrimenti resterà qui con noi. Ero già qui e quando sono uscite le prime voci ho fatto di tutto per convincerlo. Per fortuna sua, e nostra, ci sono riuscito".