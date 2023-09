Il suo presente è al, ma nel cuore ha sempre la. Enzonon dimentica i colori bianconeri, quelli con cui ha spiccato il volo nel calcio italiano e che sogna di indossare di nuovo - possibilmente da protagonista - una volta terminata la sua esperienza in prestito in Ciociaria. Lo dimostra una stories pubblicata su Instagram, e poi misteriosamente scomparsa, che ritraeva la cover del suo cellulare con una foto di lui in campo all'Allianz Stadium e un'altra immagine, in secondo piano ma di dimensioni maggiori, sempre di lui appena sceso dal pullman della Juve, con lo sguardo fisso davanti a sè. Un messaggio chiaro, lanciato da un giovane in rampa di lancio che sogna in grande. Come è giusto che sia.