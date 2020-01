Enzo Barrenechea è un predestinato. Almeno così è considerato in patria, anche per le proprie origini, geografiche e calcistiche: nato nella provincia di Cordoba, la stessa di Paulo Dybala, sta cresciendo da campione nell'Under 19 del Newell's Old Boys, dove tutto è cominciato anche per Lionel Messi. La storia parla per lui, ma il centrocampista classe 2001 preferisce affidarsi al campo per dimostrare il proprio valore. Il Sion l'ha preso dal Newell's sotto la supervisione della Juve: supervisione che ora è finita, perché Enzo sta ultimando l'iter burocratico per diventare un giocatore della Juventus. Quest'oggi, il classe 2001 era presente anche a Vinovo.