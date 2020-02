Enzo Alan Tomasè l'ultimo arrivato in casa Juve. Argentino classe 2001, ​Barrenechea è arrivato a Torino con l'obiettivo di prendere l'eredità di Bentancur. Centrocampista tecnico, ma anche dinamico, il giovane è stato poi aggregato alla rosa della Primavera, sotto la guida di Lamberto Zauli. Oggi, le sue prime parole via social: "Felicità immensa per questa nuova sfida. Grazie a tutta la mia famiglia, amici, che sempre mi hanno voluto bene e sempre sono stati al mio fianco, appoggiandomi e dandomi il massimo incondizionatamente. Speriamo sia un gran 2020".