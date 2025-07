Barrenechea cambia squadra, l'ex Juventus vicino al Benfica: la cifra del trasferimento

2024 Getty Images

Barrenechea vicino al Benfica

Enzo Barrenechea si prepara ad una nuova avventura e a lasciare a titolo definitivo l'Aston Villa, dove si era trasferito l'estate scorsa dalla Juventus. Il centrocampista argentino però non è rimasto in Inghilterra ma è passato in prestito al Valencia, dove ha giocato nell'ultima stagione. Adesso è vicino al trasferimento in Portogallo, al Benfica.Come riportato infatti dal giornalista argentino César Luis Merlo, Barrenechea è molto vicino a diventare il nuovo rinforzo del Benfica. La trattativa tra i due club è alle fasi finali e il classe 2001 firmerà un contratto di cinque anni. Un passaggio che sarebbe molto importante per il giocatore dopo l'ultima annata in Liga con il Valencia.

Barrenechea è stato un titolare nel Valencia, disputando in totale 30 partite con un goal e due assist. Il prestito in Spagna è stato senza dubbio positivo per l'ex Juventus, che infatti ha ricevuto la chiamata di un club importante come il Benfica. L'argentino aveva lasciato Torino per 8 milioni di euro più bonus. Secondo quanto riportato da Record, il Benfica pagherà 15 milioni per acquistare Barrenechea, quasi il doppio di quanto era stato valutato un'estate fa.