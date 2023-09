Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Enzoha parlato anche dei suoi idoli calcistici e dei giocatori da cui ha avuto modo di imparare alla, prima del passaggio in prestito al. Ecco il suo racconto: "Il mio idolo da bambino era lo stesso di adesso: Leo(quando la Pulce vinse la prima Champions con il Barcellona Barrenechea aveva 5 anni, ndr.). Come modelli per il mio ruolo invece cercavo di ispirarmi ae a. L’anno scorso poi allenandomi con la prima squadra della Juve ho cercato di imparare il più possibile dae da".