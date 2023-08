Un'altra cessione si sta per definire in casa Juve. Enzo Barrenechea infatti sarà un nuovo giocatore del Frosinone, che negli ultimi giorni aveva intensificato i contatti per chiudere la trattativa. La formula dell'operazione sarà quella del prestito. L'argentino, che ha esordito nell'ultima stagione in campionato, firmerà il contratto nella giornata di domani.