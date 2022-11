Enzoè subentrato ieri sera in Champions League contro il Paris Saint Germain. In seguito è stato intervistato da JTV. Queste le sue parole:"MI sono sentito come se fosse un giorno di felicità enorme, un orgoglio. Sono stati ripagati tutti i sacrifici che ho fatto da bambino per arrivare a questo momento. Sono contento che sia arrivato in Champions League contro il PSG"."È stata una grande partita per novanta minuti. Noi abbiamo tenuto palla per più tempo ma il calcio è così e il PSG ha meritato la vittoria"."Sono più maturo e più forte nella testa, questo è quello che ho imparato"."L’ho sempre visto in televisione. È il mio idolo, e non ho potuto fare altro che ammirarlo. Sono molto felice".