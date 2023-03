Enzoha giocato in Serie A ieri per la prima volta con la Juventus. Queste le sue parole a JuventusTV:"È un giorno che mi ricorderò per tutta la vita perché è il mio debutto in Serie A. È quello che avevo sempre sognato. Avevo già esordito in Champions ma farlo anche in Serie A è davvero bello. È un derby, tutti sanno cosa significa in questa città e come viene vissuto. Non l’ho potuto giocare con la Primavera e farlo in Prima Squadra è molto bello"."La realtà è che non me l’aspettavo. Grazie al mister e allo staff per la fiducia. È stato un momento molto bello che ho cercato di sfruttare al massimo e restare concentrato. Sono contento che abbiamo vinto"."Mi hanno detto di stare tranquillo, di giocare come in Next Gen. All’inizio ero un po’ nervoso ma durante la gara mi sono tranquillizzato".