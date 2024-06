Perché Barrenchea può portare Douglas Luiz

Una buona stagione con il Frosinone

Non rientra nei piani del club

Il rallentamento per l'approdo di Douglas Luiz alla Juventus è principalmente legato a Weston, ma le parti sono comunque al lavoro per sciogliere il nodo di marca americana. Una delle soluzioni che i club hanno discusso sarebbe legata all'inserimento di nuove contropoartite tecniche. Una di queste è Enzo, centrocampista argentino classe 2001.. Prima di tutto l'ingaggio del giocatore. Il ventitreenne centrocampista infatti percepisce un ingaggio nettamente inferiore rispetto al brasiliano dell'Aston Villa. Il club inglese deve andare incontro anche alle rigide regole del, onde evitare penalizzazioni (vedasi caso Everton).L'ultima annatal'ha giocata al Frosinone di Eusebio. Di base si è trattata della prima vera stagione da protagonista dopo gli anni in(con un serio infortunio) e l'anno da apprendistato alla, dovein certe situazioni lo preferì a. Una stagione questa in cui il giocatore si è messo in mostra in cabina di regia ed entrando stabilmente nell'undici del tecnico.Nonostante l'ottima stagione con la maglia dei ciociari,non sembra destinato a rimanere a Torino.e di conseguenza la politica del club appare chiara a riguardo. Un sacrificio come quello diper arrivare asarà preso in seria considerazione.