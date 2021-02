1









I tifosi della Juventus non hanno preso bene la squalifica di Roberto Baronio, prendendone le difese. Infatti, il vice di Andrea Pirlo è stato fermato per due giornate (salterà le sfide contro Napoli e Crotone) per “avere, al 45° del primo tempo (contro la Roma, ndr), contestato una decisione arbitrale, rivolgendo al Direttore di gara un’espressione insultante”. Una folta schiera della tifoseria non ha condannato la condotta di Baronio, bensì la decisione di squalificarlo rievocando diversi episodi di campo successi recentemente.



