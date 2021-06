Un addio un po' polemico. Dopo le parole di Pirlo, eleganti ma decise ("Non me l'aspettavo, ho raggiunto gli obiettivi"), in una serie di storie su Instagram Roberto Baronio, ex collaboratore alla Juventus di Andrea Pirlo, si sfoga nei giorni successivi all’esonero, mal digerito. Posta una foto di Alvaro Morata, che esulta dopo il gol abbracciandolo e la didascalia è chiara: "Erano emozioni vere". E anche: "Basato sui valori". E prima ancora, al momento dell'esonero: "…fiero al tuo fianco, testa alta sempre". Come riporta Tuttosport, più duro è stato il figlio di Baronio che sui social ha commentato polemicamente la decisione di esonerare Pirlo e il suo staff: riprendendo il saluto su Internet del club a Pirlo, gli ha inserito l’emoji dei clown.