Sorride, perché la Juventus ha conquistato una netta vittoria con la Dinamo Kiev dopo il pareggio di Benevento. Il vice di Andrea Pirlo ha voluto condividere la sua soddisfazione su Twitter, dove ha pubblicato una foto con un messaggio chiaro per tutta la squadra: "... altro obiettivo raggiunto, avanti con il prossimo". Poi, un messaggio per il giocatore che è arrivato a 750 gol in carriera: "Complimenti Cristiano".